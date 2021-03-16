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Сервисмен Норвегии – о тестировании лыж на фтор: у FIS и близко нет работающего устройства

Сервисмен Норвегии – о тестировании лыж на фтор: у FIS и близко нет работающего устройства
Другие / Лыжный спорт 0
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Специалист по смазочным материалам лыжной сборной Норвегии Стейн Олав Снесруд критически высказался о проведенных Международной федерацией лыжного спорта тестах на наличие фтора.

Напомним, FIS намерена ввести запрет на использование фтора в смазке лыж из-за негативного влияния этого химиката на природу и лыжников. Однако проведённый недавно эксперимент оказался неудачным.

«FIS предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем это вообще сработает. Судя по тестам, которые они провели на этапе Кубка мира в Фалуне, у них и близко нет работающего устройства.

На двух лыжах из одной пары, прошедших одинаковую обработку, они обнаружили фтор на одной лыже и ничего не нашли на другой. В комплекте без фтора они нашли в общей сложности шесть лыж, на которых, по их мнению, есть фтор. Из 16 протестированных лыж в четырёх случаях они не смогли определить, есть фтор или нет.

Они гарантируют, что это не будет введено, пока не заработает на сто процентов. Им нужно дать себе больше времени, чтобы поработать над этим», — приводит слова Снесруда NRK.

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Источник: NRK

Автор: Антон Похиляк

Заглавное фото: Christian Manzoni/Getty Images

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