Таталина: все, кто видел мой победный трюк, были в шоке – его никто не исполнял

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, одержавшая победу на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в дисциплине биг-эйр в Аспене (США), рассказала о трюке, принёсшем ей победу.



«Собираясь на чемпионат мира, я настраивала себя на золото, на победные трюки, которые мне сегодня удалось сделать. Я очень плотно готовилась к этому турниру. В финале я сделала трюк, который ранее ещё никто не исполнял. Все, кто его видел, были в шоке.



Хватит ли этого трюка для победы на Олимпиаде в Пекине? Если всё сложится в том числе и со стороны судей, то, думаю, хватит. Нет предела совершенству, и в оставшееся до Игр время мне нужно тренироваться, повышать свой уровень катания, оттачивать трюки. И на Олимпиаде я буду ставить перед собой только одну задачу – победить. По-другому никак», — приводит слова Таталиной ТАСС.

Фристайлистка Таталина завоевала для России первое в истории золото ЧМ в «биг-эйре»