Норвежский эксперт: у нас тоже хватает идиотов, но в России их число сильно возрастает

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад прокомментировал ситуацию вокруг россиянина Глеба Ретивых. Ранее лыжник рассказал, что болельщики осудили его за лайк, поставленный под фотографией Йоханнеса Клебо в «Инстаграме» после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Одна из глупейших вещей, какие я только слышал в жизни. Полная бессмыслица. Спортсмены из разных стран уважают друг друга, а тут кто-то придрался к «лайку» в «Инстаграме». Это псевдофанаты. Люди, использующие спорт для раздувания скандалов. Комментируя такие дела, я сам получал массу сообщений от русских. У нас в Норвегии тоже хватает идиотов, но когда в России живёт так много людей, то число идиотов существенно возрастает.
Сейчас российские лыжники вернули себе статус главных героев нации. Лыжи вернулись на спортивные телеканалы, Путин и другие известные личности говорят по поводу лыж. Так что лыжные гонки в России снова на исторически высоком уровне. Пожалуй, это ещё совпадает и с тем, что у русских не всё хорошо в биатлоне прямо сейчас. Большой интерес к лыжам в России – хорошее явление, однако это также приводит к подобным вещам, которые не так приятны», – приводит слова Скинстада Nettavisen.
- 17 марта 2021
-
01:15
-
01:01
- 16 марта 2021
-
23:58
-
23:32
-
22:43
-
22:24
-
21:55
-
21:24
-
21:21
-
21:07
-
20:39
-
20:11
-
19:21
-
19:03
-
18:36
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:58
-
17:41
-
17:35
-
16:40
-
15:24
-
13:04
-
12:50
-
12:46
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:34
-
11:32
-
10:49
-
01:00
-
00:34
- 15 марта 2021
-
23:11