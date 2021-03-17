Большунов объяснил, почему отказался общаться со СМИ после 4-го места в спринте на ЧМ

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, почему отказался общаться с представителями прессы после спринта на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российский спортсмен занял четвёртое место в гонке.

«Да нет, тогда я был в нормальном настроении. За неделю до чемпионата мира я приболел, у меня была простуда, и я не понимал, смогу ли вообще пробежать чемпионат мира. Заняв четвёртое место, я понимал, что это только начало», — приводит слова Большунова ТАСС.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.