Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов объяснил, почему отказался общаться со СМИ после 4-го места в спринте на ЧМ

Большунов объяснил, почему отказался общаться со СМИ после 4-го места в спринте на ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, почему отказался общаться с представителями прессы после спринта на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российский спортсмен занял четвёртое место в гонке.

«Да нет, тогда я был в нормальном настроении. За неделю до чемпионата мира я приболел, у меня была простуда, и я не понимал, смогу ли вообще пробежать чемпионат мира. Заняв четвёртое место, я понимал, что это только начало», — приводит слова Большунова ТАСС.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Американский эколог об успехе Большунова: Россия – тяжёлое место, не побеждаешь – свободен
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021