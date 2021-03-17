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Александр Большунов не исключил, что повесит дома портрет Йоханнеса Клебо

Александр Большунов не исключил, что повесит дома портрет Йоханнеса Клебо
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не исключил, что для дополнительной мотивации повесит у себя дома портрет норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Большунову напомнили, что один из тренеров сборной Норвегии предложил подопечным повесить у себя дома портрет Большунова, и спросили Александра, поступит ли он аналогичным образом.

«Посмотрим, может, сделаю. С Клебо? Может быть», — приводит слова россиянина ТАСС.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Большунов объяснил, почему отказался общаться со СМИ после 4-го места в спринте на ЧМ
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