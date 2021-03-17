Большунов: Губерниев сказал бы, что мне нужны скандалы. Но это не так

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к скандальным эпизодам со своим участием.

Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Большунов нарочно врезался в финского лыжника Йони Мяки, за что получил испытательный срок в пять этапов. В марафоне на чемпионате мира российский спортсмен сломал палку в результате контакта с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо на финише гонки. Судьи признали Клебо виновным и лишили его золотой медали.

Большунова спросили, нужны ли такие истории лыжным гонкам.

«Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны (смеётся)», — приводит слова Большунова ТАСС.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.