Большунов: Губерниев сказал бы, что мне нужны скандалы. Но это не так

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к скандальным эпизодам со своим участием.
Напомним, на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) Большунов нарочно врезался в финского лыжника Йони Мяки, за что получил испытательный срок в пять этапов. В марафоне на чемпионате мира российский спортсмен сломал палку в результате контакта с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо на финише гонки. Судьи признали Клебо виновным и лишили его золотой медали.
Большунова спросили, нужны ли такие истории лыжным гонкам.
«Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны (смеётся)», — приводит слова Большунова ТАСС.
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
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