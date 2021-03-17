Артём Мальцев рассказал о трагедии в семье, о которой ему сообщили после эстафеты на ЧМ

Лыжник сборной России Артём Мальцев рассказал о трагедии в его семье, которая случилась во время чемпионата мира в Оберстдорфе. По словам спортсмена, ему сообщили о случившемся после эстафеты, в которой сборная России завоевала серебряные медали.
«У меня в один день с разницей в 20 минут умерли бабушка и близкий друг семьи. Это случилось 2 февраля (марта. — Прим. «Чемпионата»), на следующий день мне нужно было стартовать на пятнашке.
После гонки я ещё удивился: странно, почему мне никто не звонит из дома. Решил: это потому, что в отеле плохая связь. И только после эстафеты родители позвонили и всё рассказали. Эмоционально получилось очень тяжело: я был на таком подъёме после медали, и тут такие новости...» — приводит слова Мальцева «Спорт-экспресс».
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