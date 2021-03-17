Юлия Ступак — о просьбах об интервью: дайте отдохнуть! Я не развлекательная программа

Лыжница сборной России Юлия Ступак дала понять, что в ближайшее время не намерена давать интервью.

«Ребят, имейте совесть, пожалуйста. Всем нужно интервью, все хотят пообщаться и написывают мне, пишут супругу (особо наглые!).

Я не хочу давать интервью! Их было много за сезон. Дайте мне выдохнуть немножко, я не развлекательная программа. Надеюсь на понимание», — написала Ступак в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/yulia_belorukova/?hl=ru

В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс. На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) российская спортсменка завоевала серебряную медаль в эстафете.

Ранее американский журналист предположил, что Юлия Ступак совершенно не похожа на русскую.