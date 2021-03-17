Юлия Ступак — о просьбах об интервью: дайте отдохнуть! Я не развлекательная программа

Лыжница сборной России Юлия Ступак дала понять, что в ближайшее время не намерена давать интервью.
«Ребят, имейте совесть, пожалуйста. Всем нужно интервью, все хотят пообщаться и написывают мне, пишут супругу (особо наглые!).
Я не хочу давать интервью! Их было много за сезон. Дайте мне выдохнуть немножко, я не развлекательная программа. Надеюсь на понимание», — написала Ступак в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/yulia_belorukova/?hl=ru
В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс. На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) российская спортсменка завоевала серебряную медаль в эстафете.
Ранее американский журналист предположил, что Юлия Ступак совершенно не похожа на русскую.
- 17 марта 2021
-
09:56
-
09:49
-
09:23
-
09:13
-
09:06
-
08:56
-
08:44
-
01:15
-
01:01
- 16 марта 2021
-
23:58
-
23:32
-
22:43
-
22:24
-
21:55
-
21:24
-
21:21
-
21:07
-
20:39
-
20:11
-
19:21
-
19:03
-
18:36
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:58
-
17:41
-
17:35
-
16:40
-
15:24
-
13:04
-
12:50
-
12:46
-
12:18
-
11:53