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Большунов: высокомерие? Плохо, что обо мне так думают. Но доказывать обратное я не должен

Большунов: высокомерие? Плохо, что обо мне так думают. Но доказывать обратное я не должен
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос, можно ли считать высокомерием то, что он не сразу подошёл к Глебу Ретивых после финиша командного спринта на чемпионате мира.

«Высокомерие? Плохо, что обо мне так думают. Но доказывать обратное я никому не должен», — цитирует Большунова ТАСС.

Напомним, Ретивых, бежавший последний этап, упустил лидерство, в результате чего Россия завоевала бронзу, а не золото.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

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