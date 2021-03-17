Большунов: высокомерие? Плохо, что обо мне так думают. Но доказывать обратное я не должен

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос, можно ли считать высокомерием то, что он не сразу подошёл к Глебу Ретивых после финиша командного спринта на чемпионате мира.
«Высокомерие? Плохо, что обо мне так думают. Но доказывать обратное я никому не должен», — цитирует Большунова ТАСС.
Напомним, Ретивых, бежавший последний этап, упустил лидерство, в результате чего Россия завоевала бронзу, а не золото.
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
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