Тренер сборной России рассказал, сколько гонок Большунов и Устюгов проведут на ЧР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах в отношении лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова, которые готовятся выступить на чемпионате страны.

«Сезон ещё не окончен. Чемпионат России – это важное событие само по себе. Это престижный старт, на котором важно участвовать. Существуют же определённые обязательства перед областями нашей страны. Предстоящие нагрузки Александра не смущают. Полагаю, что он проведёт три или четыре гонки в рамках турнира.

Устюгов? Насколько я понимаю, как минимум в одной гонке заявлено его участие», — приводит слова Юрия Бородавко «Спорт день за днём».

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.