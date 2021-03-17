Лыжный менеджер назвал самое важное качество Александра Большунова

Симон Каприни, менеджер по работе с атлетами фирмы-производителя лыж, на которых выступает лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, назвал самое важное качество россиянина.
«Александр — очень искренний человек. Он прямо скажет, что ему нравится, а что нет. С Сашей не нужно много слов: он говорит, работали ли лыжи по ходу гонки и что именно было так или не так. Для меня это очень важно. Сан Саныч кажется суровым, но он прекрасный человек, таких больше нет. Очень люблю и уважаю его.
Большунов не говорит много, но если говорит, то это всегда по делу. Даже если гонка была неудачная и он расстроен, а лыжи были хороши, он об этом скажет. Если он выиграл гонку, а лыжи были не супер, то он об этом тоже не станет молчать. Это самое важное качество Александра: он всегда хочет улучшить результат», — приводятся слова Каприни на сайте Олимпийского канала.
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