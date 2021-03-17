Лыжный менеджер о победе Большунова в скиатлоне на ЧМ: я был готов разреветься как ребёнок

Симон Каприни, менеджер по работе с атлетами фирмы-производителя лыж, на которых выступает лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов, признался, что чуть не разревелся после победы россиянина в скиатлоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

«Никогда такого раньше не видел. Александр пошёл ва-банк, и я очень нервничал всю гонку. У него были отличные лыжи, и он очень умно прошёл всю дистанцию.

Я так переживал, когда Ханс Кристер Холунд начал убегать от него, Александр выглядел усталым, ведь он потратил столько сил, отцепляя остальных норвежцев… А на финишной прямой я был готов разреветься как ребёнок!» — приводятся слова Каприни на сайте Олимпийского канала.