Легков: такие уникумы, как Большунов, рождаются раз в сто лет. Он как Фелпс или Болт

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о лидере мужской сборной России Александре Большунове. Легков сравнил соотечественника со знаменитыми многократными олимпийскими чемпионами пловцом Майклом Фелпсом и легкоатлетом Усэйном Болтом.
«В чем феномен Большунова? Бывает такое, что спортсмены рождаются звёздами, становятся популярными. Я Сашу сравниваю с Фелпсом или Болтом. Надеюсь, он реализует все свои мечты в жизнь.
Такие уникумы рождаются раз в сто лет. Я тоже много тренировался, но бегать так, как он, не получалось», — рассказал Легков в эфире «Матч ТВ».
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
- 17 марта 2021
-
13:10
-
12:45
-
12:34
-
12:28
-
12:14
-
11:52
-
11:05
-
09:56
-
09:49
-
09:23
-
09:13
-
09:06
-
08:56
-
08:44
-
01:15
-
01:01
- 16 марта 2021
-
23:58
-
23:32
-
22:43
-
22:24
-
21:55
-
21:24
-
21:21
-
21:07
-
20:39
-
20:11
-
19:21
-
19:03
-
18:36
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:58
-
17:41
-
17:35