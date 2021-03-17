Легков: такие уникумы, как Большунов, рождаются раз в сто лет. Он как Фелпс или Болт

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о лидере мужской сборной России Александре Большунове. Легков сравнил соотечественника со знаменитыми многократными олимпийскими чемпионами пловцом Майклом Фелпсом и легкоатлетом Усэйном Болтом.

«В чем феномен Большунова? Бывает такое, что спортсмены рождаются звёздами, становятся популярными. Я Сашу сравниваю с Фелпсом или Болтом. Надеюсь, он реализует все свои мечты в жизнь.

Такие уникумы рождаются раз в сто лет. Я тоже много тренировался, но бегать так, как он, не получалось», — рассказал Легков в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.