Источник: ФСБ задержала члена исполкома ОКР Власенко по подозрению в мошенничестве

Президент федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду, член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Алексей Власенко задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в мошенничестве, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал Baza.

Власенко проходит по делу, возбуждённому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), отмечается в сообщении в телеграм-канале журналиста Василия Конова.

Власенко вошёл в исполком ОКР в мае 2018 года. В апреле 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом. В июле сообщалось, что 56-летний функционер собирался баллотироваться на новый срок в трёх федерациях. В ноябре он был переизбран главой Федерации водного поло, которую принял в декабре 2016 года. Тогда же Власенко в качестве единственного претендента сохранил должность президента Федерации синхронного плавания России, на которой сменил добровольно сдавшего полномочия бизнесмена Николая Шутова. Двумя неделями ранее он вошёл в бюро Европейской лиги плавания (LEN).