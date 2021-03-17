Дмитрий Губерниев дал совет Александру Большунову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал лидеру мужской сборной России по лыжным гонкам Александру Большунову выучить английский язык и стать более медийной личностью.

«Большунову нужно быть гораздо более медийным, выучить английский, чтобы говорить с FIS (Международной федерацией лыжного спорта. — Прим. «Чемпионата») на равных. Не нужны конфликты, они в контактных гонках всё равно будут, будут нарушения правил. Ему нужно жить полноценной жизнью молодого человека.

Не думаю, что Клебо (лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Клебо. — Прим. «Чемпионата») будет учить русский. Нужно больше открытости и игры, притягивающей внимание болельщиков», — рассказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».