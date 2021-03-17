Губерниев поделился мнением о противостоянии Большунова и Клебо
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о противостоянии лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.
«С учётом того, что наш великий Большунов — универсал, норвежцы сами по одарённости его не сравнивают ни с кем, говоря, что это универсальный гонщик столетия. Он такой один.
Но мы также видим уровень Клебо, он невероятный гонщик, был дисквалифицирован в марафоне, но шанс на победу имел. Он вырос как универсал и будет составлять конкуренцию. Надеюсь, это противостояние ещё всерьёз и надолго, им-то всего по 24 года, ещё лет десять мы будем наслаждаться их гонками», — рассказал Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Дмитрий Губерниев дал совет Александру Большунову
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