«Золотая» гонка Большунова была признана лучшим моментом ЧМ. Видео

Победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне признали лучшим моментом чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия), который прошёл с 24 февраля по 7 марта.
С 8 по 17 марта на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) проходило открытое голосование на самый яркий момент мирового первенства. FIS представила 8 роликов, среди которых также были мастер-класс от Терезе Йохауг (7%) и бронзовый финиш женской сборной Словении в командном спринте (23%).
Ролик «Лучшие моменты идеальной гонки Александра Большунова» набрал наибольший процент голосов — 33%.
Видео доступно в «твиттере» FIS.
Напомним, лидер мужской сборной России Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. После смены лыж борьбу с Большуновым за медали вели только пятеро норвежцев и британец Эндрю Масгрэйв. На последнем круге в отрыв ушли Большунов, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер, они и разыграли медали.
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