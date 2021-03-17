«Золотая» гонка Большунова была признана лучшим моментом ЧМ. Видео

Победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне признали лучшим моментом чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия), который прошёл с 24 февраля по 7 марта.

С 8 по 17 марта на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) проходило открытое голосование на самый яркий момент мирового первенства. FIS представила 8 роликов, среди которых также были мастер-класс от Терезе Йохауг (7%) и бронзовый финиш женской сборной Словении в командном спринте (23%).

Ролик «Лучшие моменты идеальной гонки Александра Большунова» набрал наибольший процент голосов — 33%.

Видео доступно в «твиттере» FIS.

Напомним, лидер мужской сборной России Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне. После смены лыж борьбу с Большуновым за медали вели только пятеро норвежцев и британец Эндрю Масгрэйв. На последнем круге в отрыв ушли Большунов, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер, они и разыграли медали.