Панжинский дал совет Большунову, как стать быстрее в спринте

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал, как, по его мнению, лидер мужской сборной России Александр Большунов может прибавить в спринте.
На чемпионате 2021 года в Оберстдорфе Большунов завоевал две медали в личных гонках: золото в скиатлоне и серебро в марафоне. В личном спринте он стал четвёртым.
«Мне кажется, Александр — тот лыжник, который любит прогрессировать, он жадный до побед. У него есть потенциал, чтобы стать сильнее в том, что касается борьбы на коротких дистанциях.
Может быть, ему стоит объединить усилия с группой Маркуса Крамера, где есть сильные спринтеры. Тот же Клебо тренируется в спринтерской группе», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Большунов тренируется в группе Юрия Бородавко.
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