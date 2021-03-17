Панжинский дал совет Большунову, как стать быстрее в спринте

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский рассказал, как, по его мнению, лидер мужской сборной России Александр Большунов может прибавить в спринте.

На чемпионате 2021 года в Оберстдорфе Большунов завоевал две медали в личных гонках: золото в скиатлоне и серебро в марафоне. В личном спринте он стал четвёртым.

«Мне кажется, Александр — тот лыжник, который любит прогрессировать, он жадный до побед. У него есть потенциал, чтобы стать сильнее в том, что касается борьбы на коротких дистанциях.

Может быть, ему стоит объединить усилия с группой Маркуса Крамера, где есть сильные спринтеры. Тот же Клебо тренируется в спринтерской группе», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Большунов тренируется в группе Юрия Бородавко.