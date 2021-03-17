«Это что-то запредельное». В Федерации водного поло отреагировали на задержание Власенко
Вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов прокомментировал задержание главы организации Алексея Власенко. Ранее сообщалось, что Власенко задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в мошенничестве, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
«Новость об аресте Алексея Власенко — это как заброшенный мяч после сирены, если говорить языком водного поло. В плане неожиданности это даже не ушат холодной воды, что-то запредельное просто.
Этого точно никто не ожидал, мы не так давно виделись с ним, общались, говорили об олимпийском турнире, всё как обычно. Пока есть информация только из Басманного суда, мы ждём официальных распоряжений по этому поводу», — цитирует Жолобова Sport24.
Источник: ФСБ задержала члена исполкома ОКР Власенко по подозрению в мошенничестве
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