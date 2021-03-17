Линн Сван и Уго Лапулус были признаны FIS «Новичками года»
21-летняя шведка Линн Сван и 22-летний француз Уго Лапулус были признаны «Новичками года» Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Награда вручается спортсменам в возрасте до 23 лет, которые показали высокие результаты и оказались выше своих сверстников в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.
Сван по итогам сезона 2020/2021 остановилась на высокой седьмой строчке тотала женского Кубка мира, с большим преимуществом опередив норвежку Хелене Мари Фоссесхольм и шведку Фриду Карлссон, которые заняли 15 и 16 места соответственно.
Лапулус поднялся на 24-ю строчку общего зачёта Кубка мира, он оказался выше прямых конкурентов: американца Гуса Шумахера (30) и россиянина Александра Терентьева (31).
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