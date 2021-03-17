Британский лыжник: точно помню, что мой автобокс выглядел не так, когда я уезжал на ЧМ
Британский лыжник Эндрю Масгрэйв сообщил, что после возвращения на родину с чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия) его ожидал неприятный сюрприз. Спортсмен опубликовал фото своего автомобиля со стоянки без бокса на крыше.
«Точно помню, что мой автобокс выглядел не так, когда я уезжал на чемпионат мира 3 недели назад. Думаю, дело в ветре, никто у меня ничего не крал. Там нечего было красть», — написал Масгрэйв в своём «твиттере».
На прошедшем чемпионате мира Масгрэйв занял седьмое место в скиатлоне и марафоне, а также 10-е – в гонке на 15 км. В медальном зачёте первое место заняла сборная Норвегии (13 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград). В активе сборной России одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали.
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