Член исполкома ОКР Власенко арестован на два месяца

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения президенту федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду, члену исполкома Олимпийского комитета России Алексею Власенко на время расследования по обвинению в мошенничестве.



Власенко заключен под стражу до 16 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда. Дело в отношении него возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.



Власенко вошёл в исполком ОКР в мае 2018 года. В апреле 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом. В июле сообщалось, что 56-летний функционер собирался баллотироваться на новый срок в трёх федерациях. В ноябре он был переизбран главой Федерации водного поло, которую принял в декабре 2016 года. Тогда же Власенко в качестве единственного претендента сохранил должность президента Федерации синхронного плавания России, на которой сменил добровольно сдавшего полномочия бизнесмена Николая Шутова. Двумя неделями ранее он вошёл в бюро Европейской лиги плавания (LEN).

Источник: ФСБ задержала члена исполкома ОКР Власенко по подозрению в мошенничестве