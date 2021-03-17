Терезе Йохауг может лишиться престижной национальной награды из-за допингового прошлого

Норвежская лыжница Терезе Йохауг может лишиться медали Холменколлена из-за допингового прошлого. Об этом сообщил обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер. Медаль Холменколлена – одна из главных наград норвежских лыжников. Её присуждают за высокие места на международных соревнованиях.
По словам Сэтера, норвежская лыжная ассоциация постановила, что все спортсмены, которые были уличены в применении допинга с начала 2019 года, должны будут вернуть свои медали Холменколлена. Для ассоциации нет никакого значения, применялся ли допинг умышленно или непреднамеренно.
Допинговый скандал с участием Йохауг произошёл в 2016 году. А престижную награду она получила ещё в 2013 году. Однако, как сообщает Сэтер, норвежская лыжная ассоциация намерена сделать исключение для Йохауг и потребует от неё вернуть медаль.
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