Александр Большунов: в каком стиле пройдёт моя свадьба? В норвежском

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что его свадьба пройдёт в норвежском стиле. Избранницей Большунова является лыжница Анна Жеребятьева, торжество запланировано на 24 апреля.

«Свадьба скоро, это как раз и будет разгрузка. Она будет 24 апреля. Аня уже начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу.

В каком стиле пройдёт свадьба? В норвежском. Я не знаю, у меня пока ещё нет костюма. Пока информации от Клебо не было. Как правило, они ещё боятся пандемии. Иверсен в качестве тамады? Он бы справился, но мы не будем его приглашать», — рассказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.