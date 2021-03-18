Большунов рассказал, какие дни для него самые сложные

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что тяжелее всего ему приходится в те дни, когда он не тренируется.
«Для меня это самые сложные дни, когда я нахожусь без тренировок. Правда, в последние два дня я не провёл ни одной тренировки. После такого сезона и такого сложного периода, когда практически пять месяцев работал без выходных, два дня — это не считается.
Нужно уметь давать организму вовремя отдохнуть. Иногда сам понимаю, когда нужно остановиться. После чемпионата России, надеюсь, побегу Югорский марафон, потом ещё несколько дней проведу на снегу и закончу с лыжной подготовкой», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
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