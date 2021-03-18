Вяльбе рассказала о двух телеграммах Большунову от Путина

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о двух телеграммах, которые лыжник сборной России Александр Большунов получил от президента страны Владимира Путина.
«Две (телеграммы прислал Путин. — Прим. «Чемпионата»)! Александру Большунову — две. Первую — после скиатлона за победу. И вторую — после 50 километров и с очень хорошими, такими красивыми словами.
Сейчас они находятся у меня дома. И я вручу их Александру на чемпионате России в Тюмени. Просто мы ещё не виделись… Ну что ж я буду до свадьбы ждать, до 24 апреля? Я его раньше увижу», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
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