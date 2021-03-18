«Я просто преклоняюсь перед ней». Елена Вяльбе — о невесте Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лыжнице Анне Жеребятьевой, невесте лыжника сборной России Александра Большунова, которая регулярно приезжает на этапы Кубка мира, чтобы поддержать возлюбленного.

«Я бы её сравнила с жёнами декабристов. Потому что Аня на самом деле настолько отдана Саше, настолько ему предана, что многие достижения приходят благодаря ей. Она создаёт ему такую атмосферу, когда он реально может хоть как-то расслабиться.

Саша достаточно эмоциональный человек, очень переживает, когда что-то не получается так, как он хочет, а Аня — это тот человек, перед которым он очень открыт, может быть, она его уже даже больше знает, чем родители. Я просто преклоняюсь перед ней.

Безусловно, я низко кланяюсь его родителям, я знаю Сашину сестру Настю — это просто удивительные дети. Безусловно, родители ими гордятся, но Аня вносит столько позитива в жизнь Саши, и я уверена, что у них всё будет очень хорошо. Они вдвоём идеально подходят друг другу», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».