Вяльбе: мне пофигу, какой интерес подогревается, когда у Большунова отняли золотую медаль

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала скандальный инцидент на финише марафона на чемпионате мира
Напомним, Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Йоханнесом Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.
Вяльбе резко отреагировала на предположение, что такие моменты подогревают интерес к лыжным гонкам.
«Да пофигу мне, какой там интерес подогревается, когда у нас, у Большунова, забрали золотую медаль. В итоге там как бы Клебо сам отказался и сказал: давайте не будем дальше идти в эти разбирательства, всё, я не нытик, ну нет этой медали и нет. Но на самом деле какая разница Саше, будет он второй или третий? Никакой. Нет золота — вот что самое главное.
Если бы это решилось в честной борьбе, если бы Саша не выиграл, то признал бы: да, Клебо на сегодняшний день сильнее. Но получилось-то всё совсем по-другому», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».
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