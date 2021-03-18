Вяльбе: мне пофигу, какой интерес подогревается, когда у Большунова отняли золотую медаль

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала скандальный инцидент на финише марафона на чемпионате мира

Напомним, Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Йоханнесом Клебо. После дисквалификации норвежца россиянина признали серебряным призёром, золото досталось другому норвежцу – Эмилю Иверсену.

Вяльбе резко отреагировала на предположение, что такие моменты подогревают интерес к лыжным гонкам.

«Да пофигу мне, какой там интерес подогревается, когда у нас, у Большунова, забрали золотую медаль. В итоге там как бы Клебо сам отказался и сказал: давайте не будем дальше идти в эти разбирательства, всё, я не нытик, ну нет этой медали и нет. Но на самом деле какая разница Саше, будет он второй или третий? Никакой. Нет золота — вот что самое главное.

Если бы это решилось в честной борьбе, если бы Саша не выиграл, то признал бы: да, Клебо на сегодняшний день сильнее. Но получилось-то всё совсем по-другому», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».