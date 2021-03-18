«Ой, ну прямо запретили...» Вяльбе ответила на вопрос о запрете соцсетей в сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос, почему она запретила лыжникам национальной команды пользоваться соцсетями во время соревнований.
«Ой, ну прямо запретили… Но я считаю, что это отвлекает спортсменов, особенно тех, кто начинает отвечать. Некоторые «болельщики» начинают его гнобить, а он отвечает, и это, конечно, доводит до какого-то безумия.
Могу сказать, что я просто сказала, что мы этот вопрос поднимем. Чтобы мы вот так сразу всё отрубили — нет, такого не было.
У нас Олег Орестович Перевозчиков в своей группе сказал — с десяти вечера до утра телефон должен лежать в моей комнате. И ребята отнеслись к этому абсолютно нормально. Некоторые даже в восемь уже приносили. Понятно, что он вечером ляжет нормально спать, не будет ковыряться в интернете…
А на будущее — да, вот мы сейчас на чемпионате России соберём команду, и я думаю, что надо какую-то воспитательную работу провести. А я вижу, что люди начинают немножко отвлекаться на это», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».
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