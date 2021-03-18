Вяльбе назвала Устюгова более талантливым лыжником, чем Большунов

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о лыжниках национальной команды Сергее Устюгове и Александре Большунове. По мнению Вяльбе, у Устюгова больше таланта, чем у Большунова.
«Да, безусловно, они поцелованные (богом. — Прим. «Чемпионата»), и таланта у них больше. Но я бы сказала, что таланта у Сергея больше, чем у Саши. А у Саши больше трудолюбия. И Бог таких тоже награждает и любит, может быть, даже ещё больше», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира. Что касается Устюгова, то он пропустил первую половину сезона из-за коронавируса, а на чемпионате мира занял пятое место в личном спринте.
- 18 марта 2021
-
11:04
-
10:27
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:11
-
10:06
-
10:02
-
09:11
-
09:06
-
08:35
- 17 марта 2021
-
21:29
-
21:00
-
20:19
-
19:24
-
17:32
-
17:07
-
15:21
-
14:55
-
14:41
-
14:08
-
13:41
-
13:30
-
13:21
-
13:10
-
12:45
-
12:34
-
12:28
-
12:14
-
11:52
-
11:05
-
09:56
-
09:49
-
09:23
-
09:13