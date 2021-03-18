Юлия Ефимова выступит на чемпионате России по плаванию. Спортсменка живёт в США

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова, которая на протяжении долгого времени живёт и тренируется в США, выступит на чемпионате России по плаванию, который пройдёт в Казани с 3 по 9 апреля. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Чепик.

«Ефимова возвращается из США и выступит на чемпионате России по плаванию в Казани, она будет участвовать в отборе на Олимпиаду», — цитирует Чепика ТАСС.

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей. Победа Ефимовой на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.