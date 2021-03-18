Вяльбе: мне звонят: «Дайте лыжника, сделаю из него чемпиона ОИ по биатлону». Какого рожна?

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила возможность перехода Александра Большунова в биатлон.

«Нет, нет, Большунов никуда не пойдёт, ни в какой биатлон… Некоторые люди из биатлона спрашивают — а вы не могли бы каких-то спортсменов нам дать? Один вот недавно звонит и говорит, что если бы мне дали любого лыжника из вашей команды, то я бы через два года из него сделал олимпийского чемпиона по биатлону. Так найди в биатлоне биатлониста и сделай из него чемпиона. Какого рожна-то… Нет, ну как я могу быть президентом Федерации лыжных гонок и кому-то отдавать спортсменов?» — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».

Большунов второй сезон подряд стал обладателем «Большого хрустального глобуса».