Елена Вяльбе — о лыжниках с TUE: им самим должно быть немножечко стыдновато

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношении к использованию норвежскими лыжниками запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям (TUE).

«Я вообще категорически против придумывания каких-то болезней и пичканья какими-то ненужными лекарствами спортсменов. У них, что, жизнь после спорта не будет продолжаться? Ведь неизвестно, как сработает твой организм через 10, через 20, через 30 лет? Или он уже без этой таблетки не сможет, или ещё что-то? Я реально считаю, что это просто легализованный допинг. Да, мы знаем много спортсменов, видим, что они сильнее уже дальше там некуда, и они продолжают иметь терапевтические исключения.



Тут норвежский доктор сделал некое опровержение на мои слова, сказал, что они не берут терапевтические исключения для спортсменов, которые не больны. Но так как у них больны спортсмены, они им берут. Это первое. Второе. В нашей стране — и я считаю это абсолютно правильно и логично — мы обследуемся два раза в год, здоровье спортсменов проверяет федеральное медико-биологическое агентство. И если у нас спортсмен чем-то болен, ему просто не дают допуск до тренировок или до соревнований. И для меня достаточно странно, что в других странах больные люди соревнуются и употребляют какие-то лекарства. Более того, делают не одно терапевтическое исключение, а несколько.



Хорошо, согласна, что больные люди тоже должны соревноваться, мы не должны их ущемлять ни в чём. Как говорят, неэтично рассказывать о том, чем человек болен. Да пусть не говорят. Но пусть в протоколе будет написано — Иванов Иван Иванович из такой-то страны выиграл такую-то гонку, он такого-то года рождения, у него имеется 2 или 3 терапевтических исключения на такие-то препараты. При этом не написано, какими болезнями он болеет. Нас это не интересует. Но мы будем знать, что да, он такой вот больной мальчик, этот Иван Иванов.



Я считаю, что это просто реальная лазейка. Я не говорю, что те, кто имеет терапевтические исключения, они лежат на диване, а потом выходят. Они тоже тренируются, тренируются много, они пашут. Но… Мне кажется, это им самим должно быть тоже немножечко стыдновато. Да, ты вроде бы честен, потому что у тебя же есть справка. Но, с другой стороны, осадочек остаётся», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».