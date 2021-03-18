Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Флаг ему в руки». Мамиашвили — о переходе россиянина Цаболова в сборную Сербии

«Флаг ему в руки». Мамиашвили — о переходе россиянина Цаболова в сборную Сербии
Другие / Борьба 0
Аудио-версия:

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал переход российского борца вольного стиля Хетика Цаболова в сборную Сербии. Ранее сообщалось, что Цаболов, выступающий в весовой категории до 74 кг, будет представлять Сербию после того как получит соответствующий паспорт.

«Могу пожелать ему успеха, флаг в руки. Есть определённый протокол, по которому он имеет полное право принять нужное ему решение. Главное, что с нашей стороны были соблюдены все протоколы», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Цаболову 29 лет, он является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг, серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в весовой категории до 74 кг, двукратным серебряным призёром Кубка мира по борьбе. Также он является двукратным чемпионом России, трёхкратным серебряным призёром национального чемпионата.

Российский чемпион мира по борьбе перешёл в сборную Сербии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021