«Флаг ему в руки». Мамиашвили — о переходе россиянина Цаболова в сборную Сербии

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал переход российского борца вольного стиля Хетика Цаболова в сборную Сербии. Ранее сообщалось, что Цаболов, выступающий в весовой категории до 74 кг, будет представлять Сербию после того как получит соответствующий паспорт.

«Могу пожелать ему успеха, флаг в руки. Есть определённый протокол, по которому он имеет полное право принять нужное ему решение. Главное, что с нашей стороны были соблюдены все протоколы», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Цаболову 29 лет, он является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг, серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в весовой категории до 74 кг, двукратным серебряным призёром Кубка мира по борьбе. Также он является двукратным чемпионом России, трёхкратным серебряным призёром национального чемпионата.