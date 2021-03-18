Елена Вяльбе: когда я была спортсменкой, нас называли «вальдехунд» — овчарка по-немецки

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношении к самоподготовке спортсменов сборной.
«В циклических видах спорта это всё такая утопия. Потому что, если у тебя нет хороших спарринг-партнёров, то ничего хорошего из этого не получится. Самое главное — тебе надо за кем-то бежать или от кого-то убегать. Когда я была спортсменкой, нас называли «вальдехунд» — это овчарка по-немецки. То есть, мы всё время друг за другом, не знаю, Лазутина первая или Егорова первая, и каждая за ними стремится быстрее бежать на этой тренировке. А чем больше в команде такой конкуренции, тем лучше и лучше становятся результаты.
Я тоже один год с Ларисой Лазутиной вдвоём тренировалась, но даже этого недостаточно. Должна быть настоящая хорошая конкуренция. То есть, ты на каждую тренировку выходишь как на микросоревнования. Вот тогда есть результат. А если ты один, то кажется, что всё хорошо, всё неплохо, и вроде каждый день самочувствие хорошее, а результата нет", — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».
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