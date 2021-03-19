Александр Большунов объяснил, как тредбан поможет ему улучшить результаты

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как тредбан поможет ему улучшить результаты. Ранее сообщалось, что Большунову купили тредбан за государственные деньги.

«Для меня, когда результат уже, можно сказать, на пределе и нужно прибавлять считаные сантиметры, уже играет роль буквально каждый из них. Я понимаю, что с помощью зеркала можно добиться технического аспекта, который также поможет для развития. Я его использовал два года назад. На нём менял именно коньковую технику, потому что для классической в большей степени сбоку нужен вид.

Тредбан как раз таки нужен и для классики, и для конька. Там и крутизну можно делать, проводить тесты. Тредбан будет одной из составляющих, которая поможет давать результат и сделать ещё полшага вперёд», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».