В Федерации синхронного плавания России прокомментировали арест Власенко

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина прокомментировала задержание главы организации Алексея Власенко. Ранее сообщалось, что Власенко задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) по подозрению в мошенничестве, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, он заключён под стражу до 16 мая.

«Пока не собираемся проводить президиум или другие собрания. Наш устав позволяет нам работать в штатном режиме в отсутствие президента федерации. Исполнительный директор федерации имеет все необходимые разрешающие доверенности и право подписи», — цитирует Брусникину «Р-Спорт».

Власенко вошёл в исполком Олимпийского комитета России (ОКР) в мае 2018 года. В апреле 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом. В июле сообщалось, что 56-летний функционер собирался баллотироваться на новый срок в трёх федерациях. В ноябре он был переизбран главой Федерации водного поло, которую принял в декабре 2016 года. Тогда же Власенко в качестве единственного претендента сохранил должность президента Федерации синхронного плавания России, на которой сменил добровольно сложившего полномочия бизнесмена Николая Шутова. Двумя неделями ранее он вошёл в бюро Европейской лиги плавания (LEN).