Матыцин: я, как государственный человек, по решению CAS не могу работать в FISU

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что приостановит свою деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, CAS запретил высшим российским чиновникам до 17 декабря 2022 года посещать чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. Запрет распространяется на президента России, всех членов правительства страны, включая заместителей министров, а также депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации.

«Вопрос по этому поводу задавался. Было направлено официальное письмо со стороны ВАДА в Международную федерацию университетского спорта о необходимости выполнения решения CAS. Я, как государственный человек, член правительства, по решению CAS не могу совмещать должность и входить в составы совета, в исполнительные органы международных организаций. Скорее всего, я приостановлю деятельность на период, на который распространяются санкции, — до 17 декабря 2022 года. Но я надеюсь, это никак не повлияет на деятельность организации. В соответствии с уставом, часть полномочий будет передана первому вице-президенту, представителю Швейцарии», — рассказал Матыцин в эфире телеканала RTVi.