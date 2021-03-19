Большунов: возможно, повешу фото Клебо на спину Червоткина

Двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов прокомментировал идею тренера норвежских лыжников Эрика Мюр Носсума для мотивации повесить на стену портрет главного соперника.

«Будет ли мотивацией фотография Клебо дома? Первым это норвежский тренер начал для своих подопечных, он собирался повесить мою фотографию для спортсменов, чтобы они как-то мотивировались. Посмотрим, как будет складываться летняя подготовка. Если недостаточно хорошо, то, возможно, и придётся сделать так, чтобы главный соперник и раздражитель где-то мелькал. Дома фото не будут висеть, это уже перебор, но где-нибудь на сборе — возможно. Или на спине у Лёхи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться. Я уважаю Клебо как спортсмена, как он работает на дистанции», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

В заключительной гонке Кубка мира Алексей Червоткин долгое время лидировал с отрывом, а Большунов, на которого ориентировались все соперники, сдерживал преследователей.