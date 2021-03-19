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Александр Большунов: понравилось, как финишировал с одной палкой, движения были хорошие

Александр Большунов: понравилось, как финишировал с одной палкой, движения были хорошие
Другие / Лыжный спорт 0
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Двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов рассказал о приоритетах на минувший сезон, вспомнив о заключительной гонке чемпионате мира – масс-старте на 50 км.

Норвежец Йоханнес Клебо обгонял Большунова на финишной прямой вне лыжни. В результате контакта россиянин сломал палку и пропустил вперёд ещё и Эмиля Иверсена. По итогам гонки Клебо был дисквалифицирован, чемпионом стал Иверсен, Большунов – серебряным призёром.

«В прошлом году были мысли побороться за спринтерский глобус, потому что была возможность. В этом сезоне до «Тур де Ски» ещё были мысли бороться за него, но после турнира понял, что нужно сосредоточиться на золотой медали на чемпионате мира. Потому что такая была цель. Это был правильный выбор. За исключением последней гонки на ЧМ, которая не удалась. Финишировать с одной палкой — такое себе. Мне понравилось, как я финишировал с одной палкой, движения были хорошие. Думаю, Иверсен теперь успокоится, потому что у него уже есть золотая медаль, а мне придётся ещё потренироваться. Чтобы стать сильнее и не доводить дело до таких ситуаций», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

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Отказ норвежца от претензий высоко оценил тренер Александра Большунова. Но проигравшим Йоханнес себя не признал.
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