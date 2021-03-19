Минспорт рассматривает вопрос об использовании музыки Чайковского вместо гимна на ОИ

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что музыка Петра Чайковского может заменить гимн России на Олимпийских играх. Этот вопрос рассматривает Министерство спорта РФ.

«Рассматривается активно вопрос использования на церемониях музыки Чайковского. Предварительно этот вопрос в стадии обсуждения с зарубежными коллегами. Это интересное предложение, демонстрирует интерес к культуре. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады, опыт её использования уже есть», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского был утверждён ISU и звучал при награждении российских спортсменов на чемпионате мира по конькобежному спорту, а также прозвучит в случае побед российских фигуристов на чемпионате мира, который пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS).