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Тони Хоук в последний раз исполнил свой легендарный трюк. Видео

Тони Хоук в последний раз исполнил свой легендарный трюк. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Американский профессиональный скейтбордист Тони Хоук в последний раз выполнил один из своих легендарных трюков Ollie 540 – полтора вращения в воздухе, удерживая скейтборд на ногах. Впервые Хоук выполнил это трюк в 1989 году, и теперь в возрасте 52 лет решил повторить его вновь. В последний раз. Получилось не с первой попытки, но Тони не отчаивался и завершил начатое.

Также Хоук является первым зарегистрированным скейтбордистом, выполнившим трюк Indy 900. Его американец в последний раз исполнил в 2016 году.

В 1999 году компания Activision в сотрудничестве с Тони Хоуком создала игру Tony Hawk's Pro Skater для PlayStation. Игра стала бестселлером. Последнее издание игр этой серии было в 2020 году.

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