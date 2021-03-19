Александр Большунов: свадьба скоро, это как раз и будет разгрузка

Двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов рассказал, как провёл время после окончания соревнований и поделился ближайшими планами.

«Для меня это самые сложные дни, когда я нахожусь без тренировок. Правда, в последние два дня я не провёл ни одной тренировки. После такого сезона и такого сложного периода, когда практически пять месяцев работал без выходных, два дня — это не считается. Нужно уметь давать организму вовремя отдохнуть. Иногда сам понимаю, когда нужно остановиться. Дел за этот отрезок накапливается много, мы их пробовали решить за небольшой промежуток времени. На еду не налегали, кушали мало. К сладкому нужно опять привыкать. 31 декабря, да, съел кусочек, а также 24 февраля, в день рождения Ани.

После чемпионата России, надеюсь, побегу Югорский марафон, потом ещё несколько дней проведу на снегу и закончу с лыжной подготовкой.

Свадьба скоро, это как раз и будет разгрузка. Она будет 24 апреля. Аня уже начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу. В каком стиле пройдёт свадьба? В норвежском. Я не знаю, у меня пока ещё нет костюма. Пока информации от Клебо о приезде не было. Как правило, они ещё боятся пандемии. Иверсен в качестве тамады? Он бы справился, но мы не будем его приглашать», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».