«Небольшой праздник». В Минспорта рассказали о спаде заражения COVID-19 на спортбазах

Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов рассказал, как проходит подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в период пандемии коронавируса.

Национальные сборные ведут подготовку к Олимпиаде на федеральных базах «Новогорск», «Озеро Круглое», «Юг Спорт», «Крымский» и «Ока».

«Задействованы также базы в Санкт-Петербурге, Омске, Иркутске. У нас большая география баз на Дальнем Востоке, где будет проходить финальный этап подготовки к Играм – Владивосток, Улан-Удэ, Хабаровск, Уссурийск. Работа по их оснащению ведётся с 2019 года. Закуплено всё необходимое оборудование, проработана логистика. Сборные будут обеспечены всеми условиями для подготовки на последнем этапе.

С мая на базах ежедневно находятся 1500 спортсменов. За весь этот период были зафиксированы 286 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Три недели назад у нас был небольшой праздник. Мы зафиксировали, что в течение двух недель на наших базах не было ни одного случая заражения. Это была маленькая победа! Думаю, с проведением вакцинации количество заболевших будет ещё больше сокращаться», – приводит слова Морозова пресс-служба Минспорта РФ.