«Будут решать на семейном совете». Бородавко — о карьере невесты Большунова

Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что невеста Александра Большунова, лыжница Анна Жеребятьева, может завершить спортивную карьеру. В сезоне-2020/2021 Анна практически не выступала из-за обострившейся травмы позвоночника.
«У неё в начале сезона обострилась травма позвоночника. Она не позволяла Анне полноценно выступать на соревнованиях. К сожалению, эта боль не проходит, она появляется во время нагрузок, во время гонки. Поэтому было принято решение полностью дообследоваться и уже после этого принимать решение о дальнейшей спортивной карьере.
Сможет ли Анна выступить в следующем сезоне? Трудно сказать. Это они будут уже решать на семейном совете. 24 апреля у них с Александром Большуновым свадьба. Думаю, они уже дальше сами решат, будет Анна выступать или не будет», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».
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