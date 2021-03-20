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«Я выдохся». Лыжник Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии

«Я выдохся». Лыжник Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года в эстафете и командном спринте, четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии. Таким образом, спортсмен больше не появится на крупных международных стартах: Олимпийских играх, чемпионатах мира и Кубке мира.

«Я выдохся. Индивидуальная гонка на чемпионате мира была для меня последней. Попыток отобраться на Олимпиаду не будет. В следующем сезоне я сделаю ставку на основные марафоны», — приводит слова 36-летнего Сундбю VG.

На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Сундбю выступил только в индивидуальной гонке на 15 км, где финишировал седьмым.

Мартин Йонсруд Сундбю трижды выигрывал общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам.

Лыжник Сундбю может завершить карьеру после ЧМ-2021 в Оберстдорфе
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