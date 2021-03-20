Венг поддержала Йохауг, которую могут лишить престижной награды за допинговое прошлое

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг поделилась мнением о ситуации, которая сложилась вокруг её соотечественницы Терезе Йохауг. Норвежская лыжная ассоциация может лишить Йохауг престижной национальной награды, медали Хольменколлена, из-за допингового прошлого.
«Думаю, Терезе в любом случае заслуживает медали. Ей не повезло, что в её карьере произошёл этот инцидент с допингом. Но я очень хорошо её знаю. Всё то, чего добилась Терезе, не имеют ничего общего с вынесенным приговором по допингу», — приводит слова Венг Dagbladet.
Допинговый скандал с участием Йохауг произошёл в 2016 году. А медаль Хольменколлена она получила в 2013 году. Однако, как сообщает обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер, норвежская лыжная ассоциация намерена сделать исключение для Йохауг и потребует от неё вернуть награду.
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