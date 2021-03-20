Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Венг поддержала Йохауг, которую могут лишить престижной награды за допинговое прошлое

Венг поддержала Йохауг, которую могут лишить престижной награды за допинговое прошлое
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг поделилась мнением о ситуации, которая сложилась вокруг её соотечественницы Терезе Йохауг. Норвежская лыжная ассоциация может лишить Йохауг престижной национальной награды, медали Хольменколлена, из-за допингового прошлого.

«Думаю, Терезе в любом случае заслуживает медали. Ей не повезло, что в её карьере произошёл этот инцидент с допингом. Но я очень хорошо её знаю. Всё то, чего добилась Терезе, не имеют ничего общего с вынесенным приговором по допингу», — приводит слова Венг Dagbladet.

Допинговый скандал с участием Йохауг произошёл в 2016 году. А медаль Хольменколлена она получила в 2013 году. Однако, как сообщает обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер, норвежская лыжная ассоциация намерена сделать исключение для Йохауг и потребует от неё вернуть награду.

Терезе Йохауг может лишиться престижной национальной награды из-за допингового прошлого
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021