Венг поддержала Йохауг, которую могут лишить престижной награды за допинговое прошлое

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг поделилась мнением о ситуации, которая сложилась вокруг её соотечественницы Терезе Йохауг. Норвежская лыжная ассоциация может лишить Йохауг престижной национальной награды, медали Хольменколлена, из-за допингового прошлого.



«Думаю, Терезе в любом случае заслуживает медали. Ей не повезло, что в её карьере произошёл этот инцидент с допингом. Но я очень хорошо её знаю. Всё то, чего добилась Терезе, не имеют ничего общего с вынесенным приговором по допингу», — приводит слова Венг Dagbladet.



Допинговый скандал с участием Йохауг произошёл в 2016 году. А медаль Хольменколлена она получила в 2013 году. Однако, как сообщает обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер, норвежская лыжная ассоциация намерена сделать исключение для Йохауг и потребует от неё вернуть награду.

Терезе Йохауг может лишиться престижной национальной награды из-за допингового прошлого