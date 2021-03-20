Тренер сборной Норвегии: Сундбю оставляет нам экстремальное наследие

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, какое значение имел норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, объявивший о завершении карьеры в национальной сборной, для культуры профессионального лыжного спорта.

«Он сделал мою работу намного проще, потому что создал совершенно уникальную тренировочную культуру. Мартин оставляет нам экстремально большое наследие.

Петтер Нортуг установил стандарт популярности и сделал национальный спорт достоянием общественности, а Мартин значил гораздо больше для спортсменов в плане тренировочного менталитета. Он всегда проходил лишнюю милю.

Если брать в расчёт золотые медали, то у Петтера Нортуга и Дарио Колоньи их больше, зато Мартин полностью доминировал в нескольких сезонах Кубка мира. Это принципиально позитивно. Вы сможете многому научиться у Мартина, только послушав его. Лично я многому у него научился», — приводит слова Носсума VG.