Ронни О'Салливан хихикал, пускал газы и вёл себя несерьёзно на турнире WST Pro Series

Шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан во время матча с соотечественником Томом Фордом на групповом этапе турнира WST Pro Series 2021 вёл себя крайне несерьёзно. Он то и дело хохотал, периодически играл одной рукой, забавляя себя и оппонента, и даже не сдержался, выпустив газы.



Примечательно, что по итогам группового этапа Ронни занял лишь последнее место. Он потерпел поражения в пяти матчах из семи. В его активе оказалось всего два очка. Из группы вышли представитель Великобритании Бен Хэнкорн и китаец Лю Хаотянь.



В стартовом матче О’Салливан выиграл в двух партиях у англичанина Джейми Уилсона. Однако впоследствии потерпел три поражения кряду – от Хэнкорна (1-2), ещё одного англичанина, Дэвида Лилли (0-2), и китайца Чжена Цзифана (1-2). В пятом туре Ронни оказался сильнее Марка Джойса, но затем всухую проиграл Лю Хаотяню (Китай) и Форду.

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