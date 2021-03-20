Ермил Вокуев выиграл майку горного короля марафонской серии Visma Ski Classic

Российский лыжник Ермил Вокуев досрочно стал победителем горного зачёта марафонской серии Visma Ski Classic. Впервые в истории соревнований клетчатая майка горного короля достанется россиянину.

О достижении Вокуева стало известно по ходу прошедшего в субботу, 20 марта, в Швеции марафона Володальсреннет. По личным обстоятельствам Вокуев не принял участие в этой гонке на 54 км, однако преимущество по очкам и не самое лучшее выступление ближайших соперников на промежуточных отсечках обеспечили ему победу в горном зачёте. Россиянин набрал 250 очков за сезон, оторвавшись от ближайшего преследователя на 110 баллов.

В сезоне-2020/2021 28-летний лыжник, выступающий за команду «Русская зима», несколько раз оказывался в тройке призёров марафонов Visma Ski Classic.